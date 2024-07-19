زعيم كوريا الشمالية يبحث العلاقات العسكرية مع نائب وزير الدفاع الروسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ناقش الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون اليوم الجمعة مع نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو "أهمية وضرورة" التعاون العسكري بين البلدين وسط تحالف بيونج يانج العسكري المتنامي مع موسكو.

والتقى كيم بوفد عسكري روسي يقوده نائب وزير الدفاع في بيونج يانج يوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وأصبح كريفوروتشكو أول مسؤول عسكري روسي معروف يزور كوريا الشمالية منذ قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأول زيارة له إلى بيونج يانج خلال 24 عاما لعقد محادثات قمة مع الزعيم الكوري الشمالي الشهر الماضي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن المحادثات تضمنت الاعتراف بأهمية وضرورة التعاون العسكري بين البلدين للدفاع عن المصالح الأمنية المشتركة.

كما أعرب كيم عن دعمه القوي وتضامنه مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وشدد على ضرورة "توحيد جيشي البلدين بشكل أكثر حزما" لتطوير العلاقات الثنائية، وفقا للوكالة الكورية الشمالية.

ويبدو أن الزيارة الأخيرة التي قام بها كريفوروتشكو كانت استكمالا لقمة كيم-بوتين.

وتتهم كوريا الشمالية بتزويد روسيا بقذائف المدفعية والذخائر لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا في مقابل الاشتباه بنقل موسكو لتكنولوجيا أسلحة عالية التقنية. ونفت الدولتان مثل هذه الصفقات.

ولكن بعد محادثات القمة، يبدو أن كوريا الشمالية لم تعد تخفي علاقاتها العسكرية مع روسيا، نظرا لأن كيم ذكر صراحة "التعاون العسكري" بين الدولتين.