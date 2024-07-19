وزيرة خارجية بوليفيا: ندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة

قالت وزيرة خارجية بوليفيا سيليندا سوسا، إن بلادها تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشددة على أن هذا القرار هو الحل الأمثل للتخلص من النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الممتد.

وأضافت في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة، أنّه لا بد من التوصل لآليات فعالة من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه لا بد من أن يتحرك المجتمع الدولي سريعا لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.





وسبق أن قررت بوليفيا قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، لارتكابها جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.

وفي وقت سابق أيضا، أعلنت وزارة الخارجية البوليفية تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.