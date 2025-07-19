استشهاد شخص في غارة إسرائيلية على مدينة الخيام جنوبي لبنان

استشهد مواطن لبناني، السبت، جراء استهدافه بغارة من مسيرة إسرائيلية في أطراف مدينة الخيام الشرقية في محافظة النبطية جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مواطنا "استشهد جراء استهدافه بغارة من مسيرة بينما كان يعمل في إصلاح شبكة الأدوات الصحية على سطح منزل في حي مطل الجبل المأهول في أطراف الخيام الشرقية التابعة لقضاء مرجعيون".

وقبلها بوقت قصير، قالت الوكالة الرسمية إن مسيرة إسرائيلية أغارت على منطقة مطل الجبل في مدينة الخيام بقضاء مرجعيون.

من جهته ادعى الجيش الإسرائيلي "قتله عنصرا من حزب الله" في منطقة الخيام.

وزعم أن العنصر، الذي لم يذكر اسمه، "كان ضالعا في محاولة إعادة تأهيل بنى تحتية لحزب الله في الخيام"، فيما لم يعقب الحزب أو الحكومة اللبنانية على مزاعم الجيش حتى الآن.

وفي 8 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 255 شهيدا و562 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.