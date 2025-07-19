الدفاع المدني بغزة: مؤسسة غزة أداة عسكرية تمارس إذلال الناس وقتلهم

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، إن الأوضاع الإنسانية داخل القطاع وصلت إلى مرحلة كارثية وغير مسبوقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن العدوان الإسرائيلي لا يزال مستمرًا بشكل مكثف، ويستهدف المدنيين بشكل مباشر.

وأكد أن ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الأمريكية لتوزيع المساعدات" ليست جهة إنسانية، بل أداة عسكرية تمارس إذلال الناس وقتلهم.

وشدد على أن من يذهب للحصول على المساعدة، يعود محمولًا بالدماء لا بالأطعمة، على حد تعبيره.

وأوضح أنّ المؤسسة قتلت أكثر من 700 مواطن أثناء توزيع الطحين، منتقدًا المشهد الذي وصفه بـ«غير الإنساني»، حيث يقف الناس في طوابير كـ«البهائم» للحصول على الطعام، بينما تطلق عليهم النيران.