الجيش الأمريكي يشن غارات جوية جديدة على إيران

قال الجيش الأمريكي يوم السبت أنه شن غارات جوية جديدة على إيران كـ "عقاب سريع" للحرس الثوري الإيراني على هجوم في الأردن أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية، وترك آخر في عداد المفقودين وأربعة آخرين بحاجة إلى نقلهم للمستشفى.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات صممت لمزيد من إضعاف قدرة إيران على تقييد حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. وكان الممر المائي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط العالمية قبل الحرب.

وجاءت الضربات الجديدة بعد أن أعلن الجيش الأمريكي عن أولى الوفيات بين قواته بسبب نيران إيرانية مباشرة منذ الأيام الأولى للحرب، وذلك في أعقاب هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ على قاعدة في الأردن يوم الجمعة. ولم يتم تحديد هوية القتلى.

ومنذ بدء الحرب، قتل 16 فردا من الخدمة الأمريكية وأصيب أكثر من 430 آخرين.