مُصمم مسجد باصونة في القائمة القصيرة لجائزة «الشخصية المعمارية الشرق أوسطية 2019»

اختارت جائزة «محمد مكية» الجائزة المعمارية الشرق أوسطية، المعماري المصري وليد عرفة مؤسس دار عرفة للعمارة والمسؤول عن تصميم وإنشاء مسجد «باصونة» بسوهاج والذي ينافس ضمن أفضل 27 مسجدا على مستوى العالم في مسابقة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد في جائزتها السنوية.

واختير " عرفة" في دورة العام للجائزة من بين ٤٠ مرشحا من ١١ دولة، ليكون ضمن تسعة مرشحين فقط في القائمة القصيرة ضمت أفراد ومؤسسات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات والنمسا والعراق وسلطنة عمان.

وأُطلقت جائزة محمد مكية كجزء من برنامج «جوائز تميّز السنوي» الذي يحتفي سنويا بأفضل نتاجات العمارة، وهي جائزة سنوية مفتوحة لكل من الأفراد والمنظمات الذين روجوا وشجعوا وقاموا بحملات توعية، وأثروا بشكل مباشر أو غير مباشر، على تطور العمارة والبيئة المبنية في الشرق الأوسط.

وقال بيان عن اللجنة المنظمة: «وليد عرفة صاحب مسجد باصونة والذي اكتمل في يناير 2019 حصل على تقدير واهتمام المجتمع المعماري المحلي والإقليمي والدولي، ووصل للقائمة القصيرة لجائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد».

وأضاف البيان أن عرفة رُشح لجائزة «وينربيرغر بريك» وفاز بجائزة «منصة الشباب العرب والأفارقة» التي قدمها رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي في أسوان حيث أصبح مسجد باصونة أحد نماذج العمارة الإسلامية المعاصرة التي تدرس.

اقرأ أيضًا..

فيديو.. مصمم مسجد باصونة: أسماء الله الحسنى على كل مكعب بالمحراب



بعد تكريم الرئيس السيسي للمصمم.. 5 معلومات عن مسجد باصونة