طهران: واشنطن سترتكب خطأ جسيما حال احتجاز ناقلة النفط «أدريان دريا»

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الاثنين، أن بلاده وجهت تحذيرا لواشنطن عبر سفارة سويسرا في طهران من احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن موسوي قوله إن الولايات المتحدة الأمريكية سترتكب خطأ جسيما له تداعيات خطيرة في حال محاولتها احتجاز الناقلة "أدريان دريا" (جريس 1 سابقا).

وكانت ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محور أزمة بين طهران والغرب ، قد غادرت جبل طارق وذلك بعد ساعات من رفض المنطقة طلبا أمريكيا باحتجازها لفترة أطول، كما أظهرت بيانات شركة "ريفينيتيف" لتعقب حركة السفن أن الناقلة غيرت وجهتها إلى مدينة كالاماتا اليونانية.