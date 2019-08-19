قلعة صلاح الدين بالقاهرة تفتح أبوابها لجمهور مهرجان الموسيقى والغناء

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الأضواء تزين قلعة صلاح الدين في العاصمة المصرية القاهرة افتتاح مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء. صورة من أرشيف رويترز.

تزينت قلعة صلاح الدين الأثرية في قلب القاهرة واكتست جدرانها بالأضواء الساطعة لاستقبال الآلاف من عشاق الألحان الغربية والنغمات الشرقية الذين توافدوا لحضور افتتاح مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء مساء الأحد.



ويقدم المهرجان الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة الآثار أكثر من 40 حفلا خلال دورته الثامنة والعشرين بمشاركة فرق وفنانين من مصر وتونس والجزائر وسوريا والصين والهند وناميبيا وغينيا وفنزويلا.

ومن أبرز المغنين المشاركين هذا العام التونسية غالية بنعلي والسوري مجد القاسم واللبنانية تانيا قسيس والمصري مدحت صالح.

وفي أولى ليالي المهرجان قدم فريق براس ساوند باند للنفخ والإيقاع المكون من 12 شابا معزوفات لأغان غربية وأخرى لأشهر أغاني الفلكلور المصري بعد إعادة توزيعها موسيقيا والتي حظيت بتفاعل كبير من الجمهور.

عقب ذلك قدم الفريق الموسيقي المصري الألماني كايرو ستيبس مقطوعات موسيقية بمصاحبة المنشد علي الهلباوي والشيخ إيهاب يونس.

وقال كريم إبراهيم (26 عاما) الذي حضر الحفل بمصاحبة خمسة من أصدقائه الألمان ”فريق كايرو ستيبس معروف جدا في ألمانيا، ورغم أن أصدقائي في زيارة قصيرة للقاهرة لكنهم تحمسوا عندما عرضت عليهم فكرة حضور الحفل“.

وكان من بين الحضور الذي قدر بنحو سبعة آلاف شخص السفير الألماني بالقاهرة سيريل جان نون الذي تسلم مهام منصبه هذا الشهر.

وجاء الختام بصوت مي فاروق التي قدمت باقة من أغاني الطرب الشرقي بمصاحبة فرقة المايسترو مصطفى حلمي.

ويحظى المهرجان الذي تأسس في 1990 بإقبال جماهيري نظرا لتزامنه مع عطلة الصيف وتنوع الحفلات وإقامتها على مسارح مكشوفة إضافة إلى السعر الزهيد لبطاقة الدخول.

وشمل برنامج اليوم الافتتاحي للمهرجان تكريم 10 شخصيات فنية من مجالات مختلفة من بينها المغنية نادية مصطفى والمغني محمد الحلو وعازف الفيولينه ياسر الصيرفي وأستاذة الباليه بأكاديمية الفنون سحر حلمي.

ويستمر المهرجان على ثلاثة مسارح في قلعة صلاح الدين حتى الأول من سبتمبر أيلول.