رئيس الوزراء اليمني يشيد بمواقف التحالف ودعمه لوحدة واستقرار بلاده

أشاد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، بالجهود الحثيثة التي يبذلها تحالف دعم الشرعية في اليمن ودعمهم الثابت لوحدة واستقرار اليمن، وتحمل العبء الأكبر في جهود استعادة الدولة وتحسين الأوضاع.



ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، يوم الأحد، أن عبد الملك ثمّن - خلال لقائه بسفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون الذي بحث معه مستجدات الأوضاع على الساحة الداخلية لليمن - بالجهود الحثيثة التي يبذلها تحالف دعم الشرعية في اليمن، لتجاوز الوضع الراهن في العاصمة المؤقتة عدن، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها بما يمكن الحكومة اليمنية من مواصلة أداء دورها في تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة على المواطنين، والمضي نحو استكمال استعادة الدولة وإنهاء التمرد الحوثي الطائفي المدعوم من إيران.



من جهته، جدد السفير البريطاني دعم بلاده المستمر للحكومة الشرعية وموقفها الثابت برفض أي تحركات لتقويض جهودها في فرض الأمن والاستقرار واستكمال جهود استعادة الدولة، مشيرًا إلى الموقف الموحد للمجتمع الدولي في دعم الشرعية اليمنية ومساندة جهود تحالف دعم الشرعية باليمن لتحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني.