الدفاع الروسية: اعتراض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة "سو-27" اعترضت طائرة استطلاع أمريكية اقتربت من أجواء البلاد فوق بحر البلطيق.



ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم /الأربعاء/ عن الوزارة قولها في بيان - إن وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية رصدت اليوم "هدفا جويا يتحرك فوق بحر البلطيق مقتربا من الحدود الروسية".



وتابعت: "ولتحديد الهدف الجوي ومنعه من انتهاك أجواء روسيا، انطلقت مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لأسطول البلطيق".



وأضافت أن المقاتلة الروسية اقتربت من الهدف لمسافة آمنة وحددت أنه طائرة استطلاع استراتيجية من نوع RC-135 تابعة لسلاح الجو الأمريكي.



وأشارت إلى أن "سو-27"، أبعدت طائرة التجسس الأمريكية عن أجواء البلاد، وعادت إلى قاعدتها حسب التعليمات.