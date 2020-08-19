 الدفاع الروسية: اعتراض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق - بوابة الشروق
الأربعاء 19 أغسطس 2020 6:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الدفاع الروسية: اعتراض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق

وزارة الدفاع الروسية - ارشيفية
وزارة الدفاع الروسية - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 6:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 6:37 م
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة "سو-27" اعترضت طائرة استطلاع أمريكية اقتربت من أجواء البلاد فوق بحر البلطيق.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم /الأربعاء/ عن الوزارة قولها في بيان - إن وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية رصدت اليوم "هدفا جويا يتحرك فوق بحر البلطيق مقتربا من الحدود الروسية".

وتابعت: "ولتحديد الهدف الجوي ومنعه من انتهاك أجواء روسيا، انطلقت مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لأسطول البلطيق".

وأضافت أن المقاتلة الروسية اقتربت من الهدف لمسافة آمنة وحددت أنه طائرة استطلاع استراتيجية من نوع RC-135 تابعة لسلاح الجو الأمريكي.

وأشارت إلى أن "سو-27"، أبعدت طائرة التجسس الأمريكية عن أجواء البلاد، وعادت إلى قاعدتها حسب التعليمات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك