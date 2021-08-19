بروتوكول تعاون لتدريب طلاب «طب الوادي الجديد» بمستشفى الخارجة العام

صرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بأنه في إطار الإجراءات التنفيذية التي تتخذها المحافظة استعداداََ لإفتتاح كلية الطب البشري بجامعة الوادي الجديد، وقع الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد واللواء وائل الساعي مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتي التعليم العالي والصحة بحضور الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

ويهدف البروتوكول إلي التنسيق لتدريب طلاب كلية الطب البشري بمقر مستشفي الخارجة العام، وذلك لتوفير خدمه طبية متخصصة من خلال أساتذة الطب لتخفيف العبء عن المواطنين في البحث عن الخدمة الطبيه في المحافظات المجاورة، كما يجري التنسيق مع وزاره التعليم العالي لبدء الدراسة العام الدراسي القادم ٢٠٢١/٢٠٢٢.