نوتينجهام فورست يضم جيبس وايت من وولفرهامبتون

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أعلن نادي نوتينجهام فورست الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع مورجان جيبس وايت من وولفرهامبتون في صفقة لم يجر الإعلان عن قيمتها.

وأفادت تقارير أن قيمة صفقة انتقال اللاعب تبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (7ر29 مليون دولار) وقد تصل إلى 40 مليون إسترليني وفقا لمتغيرات، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وأصبح لاعب خط الوسط جيبس وايت /22 عاما/ الصفقة رقم 16 لنوتينجهام فورست هذا الصيف، حيث يواصل المدير الفني ستيف كوبر تجديد دماء الفريق بعد الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر النادي عبر موقعه على الإنترنت :"يسعد نوتينجهام فورست الإعلان عن التعاقد مع مورجان جيبس وايت من وولفرهامبتون."

وأضاف :"لاعب خط الوسط المهاجم وقع عقدا مع النادي لمدة خمس أعوام."

وسيلعب جيبس وايت مجددا تحت قيادة كوبر المدير الفني السابق لسوانزي سيتي، حيث قضى اللاعب النصف الأول من موسم 2020 / 2021 معارا لسوانزي.

كذلك لعب جيبس وايت تحت قيادة كوبر عندما كان الأخير مدربا للمنتخب الإنجليزي تحت 17 عاما، والذي توج بكأس العالم لمنتخبات تحت 17 عاما في عام 2017 .

وأعير جيبس وايت لفريق شيفيلد يونايتد في الموسم الماضي، وشارك أساسيا في أول مباراتين لوولفرهامبتون في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأوضح نوتينجهام أن جيبس وايت، الذي يلعب لمنتخب الشباب تحت 21 عاما، سيرتدي القميص رقم 10 بالفريق.

وخلال الفترة التي قضاها مع شيفيلد يونايتد، سجل اللاعب 12 هدفا وصنع عشرة أهداف أخرى خلال 37 مباراة، وقد سجل في شباك نوتينجهام فورست في إياب الدور قبل النهائي بالدور الفاصل لدوري البطولة الإنجليزية.