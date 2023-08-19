مصرع وإصابة 5 أشخاص وتضرر مئات المنازل إثر أمطار وسيول في اليمن

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثي) اليمنية، الجمعة، وفاة وإصابة 5 أشخاص جراء أمطار وسيول ضربت محافظة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن، الساعات الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» التي تديرها جماعة الحوثي في صنعاء، أن الأمطار والسيول في عدد من الأحياء والعزل بصعدة، أدت إلى حالتي وفاة وثلاث إصابات في منطقة قحزة وتدمير منازلهم بصورة كاملة وتضرر 573 منزلاً ومخيماً في مديريات سحار وصعدة والصفراء.

ودعا محافظ صعدة في حكومة «الإنقاذ الوطني» المشكلة من جماعة «أنصار الله» محمد جابر عوض، المنظمات والجمعيات إلى التدخل السريع والاستجابة الطارئة لتقديم المساعدات الطارئة للمتضررين ووضع المعالجات بصورة عاجلة.

وشدد على أهمية تجنب المواطنين النازحين وغيرهم لأماكن مجاري السيول أو القريبة منها، وعدم البناء في الوديان أو في مجاري السيول والأمطار.

إلى ذلك، حذرت خدمات الأرصاد الجوية اليمنية، في نشرتها عبر صفحتها في «فيسبوك»، من التواجد في بطون الأودية وعبور ممرات السيول وكذلك من العواصف الرعدية، متوقعةً هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة قد تصحبها حبات البرد على أجزاء من محافظات شبوة، أبين، البيضاء، لحج، الضالع، تعز، إب، ريمة، ذمار، صنعاء، عمران، المحويت، حجة وصعدة.