فيديو لمعلمات يمنيات يحرقن خُمُرهن أمام برلمان الحوثيين

بثت وسائل إعلام يمنية، مقطع فيديو لعدد من المعلمات وهن يعتصمن أمام برلمان صنعاء لمطالبة جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بدفع رواتبهن المتوقفة منذ سبع سنوات.

وشوهدت المحتجات وهن يحرقن خُمُرهن احتجاجًا على منع الحوثيين صرف رواتبهن.

وكانت منظمة «ميون» لحقوق الإنسان، قد طالبت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالتدخل السريع والضغط على الحوثيين لصرف مرتبات المعلمين ووقف الانتهاكات ضدهم.

وأعلنت المنظمة في بيان، وقوفها مع مطالب نادي المعلمين في صنعاء، وفي مقدمتها صرف رواتب المعلمين المنقطعة منذ أعوام، منددة بالأساليب القمعية التي ينتهجها الحوثيون لإجبار المعلمين على مزاولة أعمالهم، دون اتخاذ أي إجراء عملي يضمن تسليمهم رواتب شهرية من إيرادات المؤسسات الواقعة تحت سيطرتها، أسوة بكثير من الجهات والهيئات والمؤسسات التابعة لها.

وأعربت المنظمة عن قلقها من المعاناة الشديدة التي يعيشها المعلمون وعائلاتهم، وعدم انتظام العملية التعليمية في العام الدراسي الجاري؛ بسبب تعنت الحوثيين وممارساتهم بحق المعلمين.