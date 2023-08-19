عضو مجلس الزمالك ينتقد مدرب اليد بعد تصريحاته النارية ضد الإدارة

رد أحمد دعبس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أحمد رمضان "هتلر" المدير الفني لفريق كرة اليد، بعد تصريحات الأخير على هامش مشاركة الفريق في البطولة العربية.

"هتلر" كان قد انتقد مجلس الإدارة ووصف مسؤوليه بالكذب، وذلك بسبب ما تعرض له الفريق قبيل المشاركة في البطولة وعدم سداد المستحقات المتأخرة للمدرب السابق ماتيو جارالدا، ما يحرم الفريق من القيد والمشاركة.

وقال دعبس عبر قناة "الزمالك": "حابب أرد على الكابتن أحمد رمضان.. حضرتك مكنتش موافق تسافر السعودية أصلا، ولما كلمتك قولت هسافر إمتى ورافض السفر!".

وأضاف: "قلت لك هنتصرف وتواصلت مع أحمد الأحمر وقال عاوزين نسافر وقعدوا مع أستاذ أحمد مرتضى وقالوا عاوزين مستحقات اللاعبين، وأحمد الأحمر أخد جزء من مستحقاته".

وواصل عضو المجلس: "تم صرف شهر من مستحقات اللاعبين، كان عندنا مشكلة في الطيران وأزمة في مستحقات المدرب السابق، كنا هنجيب طيارة خاصة ومقدرناش في ظل المشاكل دي كلها ووفرنا 8 مليون جنيه".

كانت بعثة يد الزمالك قد وصلت إلى السعودية قبل ساعات قليلة من انطلاق أولى مباريات الفريق بالبطولة ضد عين التوتة الجزائري، ليصل الفريق الصالة قبل انطلاق المباراة بساعة فقط.