أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 600 ألف و470 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 600 ألف و470 جنديا، بينهم 1120 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8513 دبابة، منها 5 دبابات أمس الأحد، و16495 مركبة قتالية مدرعة و17104 نظام مدفعية و1165 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و925 من أنظمة الدفاع الجوي، و2437 صاروخ كروز.

وأشار البيان، إلى تدمير 367 طائرة حربية، و328 مروحية، و13809 طائرات مسيرة، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و23047 من المركبات وخزانات الوقود، و2863 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.