 قطاراتنا مرآة حضارتنا.. ورش فنية بأزهر مطروح لتوعية الطلاب بالحفاظ على الممتلكات العامة - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 7:13 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

قطاراتنا مرآة حضارتنا.. ورش فنية بأزهر مطروح لتوعية الطلاب بالحفاظ على الممتلكات العامة

أحمد سباق
نشر في: الثلاثاء 19 أغسطس 2025 - 7:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أغسطس 2025 - 7:04 م

نظمت منطقة مطروح الأزهرية ورش عمل فنية لطلاب معهد مطروح النموذجي تحت شعار "قطاراتنا مرآة حضارتنا" للحفاظ على الممتلكات العامة، وذلك ضمن مبادرة "أنا الراقي بأخلاقي".

وأوضح الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، في بيان إعلامي، أن الورشة نفذها فريق متخصص من معلمي التربية الفنية.

وأشار إلى أن الورش تأتي ضمن خطة المنطقة لاكتشاف مواهب الطلاب وتنمية وعيهم الثقافي، مؤكدًا أن الفن وسيلة فعالة لغرس القيم الأخلاقية في نفوس الأجيال الجديدة، ومنها الحفاظ على الممتلكات العامة.

وأضاف أن الورشة شهدت تفاعلاً كبيرًا من الطلاب، حيث رسموا لوحات تعكس جمال القطارات ودورها في ربط مدن وحضارات مصر، إلى جانب رسومات توعوية بأهمية الحفاظ على القطارات وعدم رشقها بالحجارة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك