نظمت منطقة مطروح الأزهرية ورش عمل فنية لطلاب معهد مطروح النموذجي تحت شعار "قطاراتنا مرآة حضارتنا" للحفاظ على الممتلكات العامة، وذلك ضمن مبادرة "أنا الراقي بأخلاقي".

وأوضح الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، في بيان إعلامي، أن الورشة نفذها فريق متخصص من معلمي التربية الفنية.

وأشار إلى أن الورش تأتي ضمن خطة المنطقة لاكتشاف مواهب الطلاب وتنمية وعيهم الثقافي، مؤكدًا أن الفن وسيلة فعالة لغرس القيم الأخلاقية في نفوس الأجيال الجديدة، ومنها الحفاظ على الممتلكات العامة.

وأضاف أن الورشة شهدت تفاعلاً كبيرًا من الطلاب، حيث رسموا لوحات تعكس جمال القطارات ودورها في ربط مدن وحضارات مصر، إلى جانب رسومات توعوية بأهمية الحفاظ على القطارات وعدم رشقها بالحجارة.