8 شركات تستدعي 56 ألف سيارة في كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية اعتزام "تويوتا موتورز كورب" و"نيسان موتور" وست شركات سيارات أخرى استدعاء أكثر من 56 ألف سيارة بسبب عيوب في المكونات.

وذكرت الوزارة أن "تويوتا" و"نيسان" و"مرسيدس بنز" و"إف.إم.كيه" التي تبيع سيارات "فيراري" و"مازيراتي" الفارهة بدأت بالفعل الاستدعاء أو تعتزم استدعاء 56192 سيارة من 37 طرازا مختلفا.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء فإن "تويوتا" اليابانية ستستدعي 1207 سيارات من 8 طرز مختلفة منها "لكزس إي.إس 300" الصالون بسبب خلل في نظام المكابح، و"كامري" الصالون بسبب مشكلات في الوسائد الهوائية و"بريوس سي" بسبب خلل في نظام الهجين.

كما تقرر استدعاء حوالي 5440 سيارة من طراز "كيوب" من شركة "نيسان" اليابانية بسبب خلل في نظام الدوائر الإلكترونية.

وتعتزم "مرسيدس بنز" استدعاء 1038 سيارة من 18 طرازا منها "سي 200" و"جي.إل.أيه 220" و"أيه.إ/.جي إس 63" بسبب خلل في مكونات نظام التوجيه أو الوسائد الهوائية.

وستستدعي شركة "إف.إم.كيه" 48 سيارة من طراز "فيراري 488 سبايدر" لإصلاح خلل في الوسائد الهوائية وأحزمة الآمان .

من ناحية أخرى فرضت وزارة النقل الكورية الجنوبية غرامات قدرها 4ر4 مليار وون (7ر3 مليون دولار) على "تويوتا موتورز" و"هوندا موتور" و"كيا موتورز" بسبب استخدام مكونات معيبة في سياراتها، في حين أمرت هذه الشركات باستدعاء السيارات لاستبدال هذه المكونات.