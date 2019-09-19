اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجنة الحكام استعدادا للموسم الجديد

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اعتمد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم برئاسة عمر الجنايني، لجنة الحكام الرئيسية التي ستدير الدوري الموسم الجديد المقرر انطلاقه السبت المقبل.

وضمت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، كل من ياسر عبد الرؤوف و محمد فاروق وتامر درى، (مجدى رزق) الكرة النسائية ، محمد عبد القادر (الكرة الشاطئية)، محمد فرج (الكرة الخماسية)

قسم الشئون الإدارية:(عزب حجاج) رئيسا ومحمد معوض وجيمس حنا.

قسم الشئون الفنية: وجيه احمد رئيسا وفهيم عمر و و حمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا

قسم الشئون المالية: حسام طه

قسم الشئون القانونية: صلاح البرى

المعد البدنى: سامى فاروق

العلاقات العامة: حسام الجوهرى