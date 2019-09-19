بدء فعاليات مسابقة «الشاب النموذج» بالجامعة العربية تحت شعار «الطريق نحو الانتماء»

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بدأت فعاليات مسابقة "الشاب النموذج" في نسختها الثانية تحت شعار "الطريق نحو الانتماء"، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي ينظمها مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون والتنظيم المشترك مع قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة للجامعة (إدارة منظمات المجتمع المدني - إدارة الشباب والرياضة).

وتعد المسابقة هي الأولى بالوطن العربي التي تعمل على إبراز القدوة الشابة والرمز الشبابي الذي يعد نموذجًا للشباب.

وتهدف المسابقة إلى إبراز الشاب القدوة بالدول العربية، وترسيخ الانتماء بالهوية الوطنية والعربية، واستنفار الهمم وغرس القيم لدى الشباب، والتمسك بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة.