ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، اليوم، طفل قادم من أسيوط يمتهن التسول بالمنصورة ويستغل صغر سنه لإقناع الناس بمساعدته، حيث يقف أمام نادى الحوار بالمنصورة، ويطالب المواطنين بمساعدته لشراء «شبشب» وكانت النتيجة أنه جمع حصيلة كبيرة من الأموال.

كانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات الواقعة، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان "صبى يستجدي المارة بالدقهلية"، وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط الصبى المشار إليه وبحوزته مبلغ مالى.

وتبين من التحريات أن الطفل يدعى (ياسر.ا- 13 سنة)، من محافظة أسيوط، وحضر خصيصا لمدينة المنصورة للتسول.

وبمواجهته؛ قرر بأنه يستجدي المارة بتحريض من أحد الأشخاص (عاطل، مقيم بالدقهلية) والذى يتقاسم هذه المبالغ معه، نظير المأكل والمشرب والإقامة طرفه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.