أوباما يدعو إلى عدم تسييس المحكمة العليا بعد وفاة القاضية جينسبيرج

قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في بيان إنه يجب على الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ ألا يتصرفوا على أساس "ما هو ملائم أو مفيد في الوقت الحالي"، مضيفا أنه يجب بدلا من ذلك، شغل مقعد بالمحكمة العليا الذي أصبح شاغرا بوفاة القاضية روث بادر جينسبيرج من خلال "عملية لايمكن التشكيك فيها".

ووصف أوباما، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، جينسبيرج بأنها "قاضية دؤوبة في عملها وحازمة وفقيهة في القانون"، وأشار إلى رغبتها في عدم اختيار من يحل محلها حتى يتم تنصيب رئيس جديد.

وقبل أربع سنوات، أرسى أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري "مبدأ بألا يقوم مجلس الشيوخ بشغل مقعد شاغر في المحكمة العليا قبل أن يؤدي رئيس جديد للبلاد اليمين"، بحسب أوباما، في إشارة إلى اختياره للرئيس السابق للمحكمة العليا، ميريك جارلاند.

وأضاف أوباما أن المبدأ الأساسي للقانون هو الإنصاف والاتساق، لذا يجب أن يلتزم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري بنفس المعيار الآن.