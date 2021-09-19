فيرونا يعرقل انطلاقة روما المثالية بثلاثية مباغتة بالدوري الإيطالي

أوقف هيلاس فيرونا انطلاقة ضيفه روما الرائعة ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 3 / 2 اليوم الأحد في المرحلة الرابعة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز سامبدوريا على مضيفه إمبولي 3 / صفر، وسبيزيا على مضيفه فينيزيا 2 / 1، في حين تعادل لاتسيو 2 / 2 مع ضيفه كالياري.

وتجمد رصيد روما، الذي فاز في مبارياته الثلاث الأولى بالبطولة هذا الموسم، عند 9 نقاط، ليظل في المركز الثاني بترتيب المسابقة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين حصد فيرونا، الذي وضع حدا لمسلسل هزائم المستمر في لقاءاته الثلاثة الأولى بالبطولة، أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة خلال الموسم الحالي.

وبادر لورينزو بيليجريني بالتسجيل لمصلحة روما في الدقيقة 36، قبل أن يرد فيرونا بهدفين حملا توقيع أنتونين باراك وجيانلوكا كابراري في الدقيقتين 49 و54 على الترتيب.

وأدرك روما التعادل بهدف جاء عبر النيران الصديقة عن طريق الصربي إيفان إليتش، لاعب فيرونا الذي سجل هدفا عكسيا في الدقيقة 58.

وبينما حاول روما البحث عن هدف الفوز، أحرز فيرونا هدفه الثالث في الدقيقة 63 من خلال ماركو ديفيد فاراوني، ليلحق أول خسارة بفريق العاصمة الإيطالية في المسابقة خلال الموسم الحالي.

وأخفق لاتسيو في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، بعدما سقط في فخ التعادل 2 / 2 مع ضيفه كالياري.

وبات لاتسيو، الذي خسر من ميلان في المرحلة الماضية، في المركز السابع برصيد سبع نقاط، فيما احتل كالياري المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) برصيد نقطتين.

وتقدم شيرو إيموبيلي للاتسيو في الدقيقة 45، قبل أن يرد كالياري بهدفين من خلال جواو بيديو جلفاو وكيتا بالدي في الدقيقتين 46 و62 على الترتيب، لكن دانييلو كاتالدي أحرز هدف التعادل للاتسيو في الدقيقة 83.

وأنهى كالياري المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جابرييل زابا في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

من جانبه، فاز سامبدوريا 3 / صفر على مضيفه إمبولي في وقت سابق اليوم.

وسجل أهداف سامبدوريا فرانشيسكو كابوتو (هدفين) في الدقيقتين 31 و52 وأنتونيو كاندريفا في الدقيقة 70.

ورفع سامبدوريا رصيده إلى خمس نقاط في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد إمبولي عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر.