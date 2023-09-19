 رامافوسا: جنوب أفريقيا تسعى إلى تمديد قانون النمو والفرص في أفريقيا لمدة 10 سنوات أخرى - بوابة الشروق
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رامافوسا: جنوب أفريقيا تسعى إلى تمديد قانون النمو والفرص في أفريقيا لمدة 10 سنوات أخرى

جوهانسبرج - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 9:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 9:33 ص
قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، في حوار المائدة المستديرة لأعمال التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا في نيويورك، إن سلطات جنوب أفريقيا تعمل مع الإدارة الأمريكية من أجل تمديد قانون النمو والفرص في أفريقيا "أجوا" لمدة 10 سنوات أخرى.

وأضاف رامافوسا أن جنوب أفريقيا تريد تمديد اتفاق الوصول التفضيلي إلى الأسواق قبل انتهاء صلاحيته في عام 2025، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال رامافوسا "لا تزال الولايات المتحدة شريكا اقتصاديا مهما جدا في التجارة والاستثمار، حيث توجد إمكانات كبيرة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر".

وأضاف رامافوسا أن هناك 600 شركة أمريكية مقرها في جنوب أفريقيا، تحقق إيرادات تزيد على 30 مليار دولار سنويا.

وقال رامافوسا "ستجد المزيد من الشركات قيمة في التواجد في جنوب أفريقيا في المرحلة المقبلة من نمونا"

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