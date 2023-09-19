أمريكا: هناك حاجة ملحة للاستثمار في الدفاع عن أوكرانيا قبل فصل الشتاء

طلب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من نظرائه في مجموعة الاتصال الأوكرانية التي تقودها الولايات المتحدة "التفكير بعمق والتبرع" بقدر ما يمكنهم من أجل الدفاع الجوي الأوكراني، وذلك مع مواجهة أوكرانيا لفصل شتاء أخر من الحرب.

ودعا أوستن، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء بقاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في مانهايم بألمانيا، خلال اجتماع 50 دولة عضو في مجموعة الاتصال الأوكرانية، الحلفاء والشركاء إلى التبرع بأكبر قدر ممكن من الذخائر لحماية المجال الجوي لأوكرانيا.

وقال أوستن: "أناشدكم زملائي الوزراء النظر مرة أخرى في مخزوناتهم من الذخيرة من عيار 155 ملم وأنظمة الدفاع الجوي الرئيسية والصواريخ الاعتراضية للتأكد من أننا جميعا نقدم كل ما في وسعنا لإعداد أوكرانيا لفصل الشتاء المقبل".

ويركز المنتدى الدفاعي الذي تقوده أمريكا على المساعدة الأمنية لأوكرانيا. وبحسب وزارة الدفاع الألمانية لم يناقش اجتماع اليوم الثلاثاء، مطلب كييف بإرسال صواريخ "تاوروس" السويدية- الألمانية إلى أوكرانيا.

وقالت سيمتجي مولر البرلمانية عن ولاية ساكسونيا السفلى في القاعدة الجوية اليوم: "إن هذا لم يكن مدرجا على جدول الأعمال هنا حتى الآن".

وحضرت المنتدى بدلا من وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس المصاب بكوفيد- 19.

وذكرت مولر أن الدفاع الجوي والذخيرة والمدفعية وبناء مستقبل القوات المسلحة الأوكرانية هي أبرز القضايا.

وقال أوستن إن الولايات المتحدة تستعد لإرسال دبابات "إم 1 أبرامز" القتالية الرئيسية التي تعهدت بها لأوكرانيا "قريبا" وإن وزارته تيشارك أيضا في تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات إف -16 الغربية.

وأضاف أوستن: "إنه التزام بالأمن على المدى الطويل في أوروبا وما ورائها".

ووصف الدفاع الأوكراني في مواجهة الحرب الروسية بأنه معركة ضد "الفوضى والطغيان".

وذكر أوستن: "الأمر لا يتعلق فقط بالنضال من أجل بقاء ديمقراطية واحدة محاصرة. إنه أيضا كفاحنا من أجل عالم لا يستطيع فيه المستبدون إعادة رسم الحدود بالقوة".