وجهت أجهزة الأمن في إسرائيل، الخميس، تهما لرجل إسرائيلي بـ«تجنيده» من جانب إيران، لاغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أو وزير الدفاع يوآف جالانت، أو رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.

وكانت السلطات الإسرائيلية ألقت القبض على المتهم خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أن تبين أنه أجرى اتصالات مع جهات استخباراتية إيرانية، وفقا لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن إيران جندت إسرائيليا يقيم في تركيا لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وذكر الشاباك والشرطة الإسرائيلية في بيان مشترك، أن المتهم سافر إلى إيران مرتين عبر تركيا، وتلقى أموالا مقابل تنفيذ المهام.