 سموحة يهزم حرس الحدود في الدوري - بوابة الشروق
الجمعة 19 سبتمبر 2025 10:24 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

سموحة يهزم حرس الحدود في الدوري

محمد جلال
نشر في: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 10:18 م | آخر تحديث: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 10:18 م

حقق فريق سموحة فوزا غاليا مساء اليوم الجمعة بنتيجة 1-0، على حرس الحدود، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.

وسجل بابي بادجي الهدف الوحيد لفريق سموحة في الدقيقة 29، وأهدر محمد حمدي زكي ركلة جزاء لحرس الحدود في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة 90+1 تعرض صامويل أمادي لاعب سموحة للطرد بعد حصوله على إنذار ثان.

بهذا الفوز يرتفع رصيد سموحة إلى 10 نقاط يتقدم بها من المركز الـ15 إلى المرتبة السابعة في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد حرس الحدود عند 8 نقاط ليتراجع إلى المركز الـ13.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك