سموحة يهزم حرس الحدود في الدوري

حقق فريق سموحة فوزا غاليا مساء اليوم الجمعة بنتيجة 1-0، على حرس الحدود، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.

وسجل بابي بادجي الهدف الوحيد لفريق سموحة في الدقيقة 29، وأهدر محمد حمدي زكي ركلة جزاء لحرس الحدود في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة 90+1 تعرض صامويل أمادي لاعب سموحة للطرد بعد حصوله على إنذار ثان.

بهذا الفوز يرتفع رصيد سموحة إلى 10 نقاط يتقدم بها من المركز الـ15 إلى المرتبة السابعة في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد حرس الحدود عند 8 نقاط ليتراجع إلى المركز الـ13.