قوات أفغانية تقتل 16 من داعش وطالبان في 3 أقاليم

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قتلت القوات الخاصة الأفغانية، 16 من مقاتلي طالبان وداعش، ودمرت مخابئ للأسلحة في 3 أقاليم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مسؤولون عسكريون، إن القوات الخاصة ألقت القبض أيضا على 8 مقاتلين من طالبان خلال نفس العمليات، بحسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء.

وأضاف المسؤولون، أن القوات الخاصة قتلت 10 من مقاتلي داعش في منطقة أشين بإقليم ننكارهار، وتابعوا أن القوات الخاصة دمرت أيضا مخبأ صغيرا للأسلحة خلال نفس العملية.

علاوة على ذلك، قتلت القوات الخاصة اثنين من مقاتلي طالبان، واعتقلت 6 آخرين، ودمرت مخبأ للأسلحة في منطقة جاجاتو بإقليم وارداك.

وقتلت القوات الخاصة 4 عناصر من طالبان، واعتقلت اثنين آخرين، خلال عملية في منطقة مايواند بمقاطعة قندهار.