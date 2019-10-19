ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية وبالمنيا

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تمكنت حملة مرورية بالمنيا، من تحرير 3992 مخالفة مرورية متنوعة.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغا من العميد عادل جلال، مدير ادارة المرور، يفيد بتمكن حملة مرورية مكبرة من تحرير 3992 مخالفة مرورية متنوعة أثناء انتشار الحملة علي الطرق السريعة والصحراوية.

وفي سياق متصل، تمكنت حملة أمنية لشرطة المسطحات المائية بالمنيا، من ضبط 6 مخالفات متنوعة.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغا من العميد مدير شرطة المسطحات المائية بالمنيا، بقيام حملة لشرطة المسطحات المائية، بضبط 6 مخالفات.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.