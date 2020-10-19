إصابة وزير الصحة في جنوب إفريقيا بفيروس كورونا

أُصيب وزير الصحة في جنوب إفريقيا زويلي مخيزي، وزوجته، بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن مكتبه في وقت متأخر من أمس الأحد.

ونقل المكتب عن الوزير قوله: "أنا الآن في الحجر الصحي بالمنزل، وما زلت أنا وزوجتي متفائلين بأننا سنتعافى تماما من هذا الفيروس"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وخضع الوزير إلى اختبار كورونا، السبت الماضي، بعد ظهور أعراض خفيفة للمرض عليه.

وكان مخيزي في طليعة معركة جنوب إفريقيا لاحتواء الوباء، وقبل ساعات من إعلان إصابته حث المواطنين على مواصلة الالتزام بالبروتوكولات الصحية، من خلال ارتداء الأقنعة والتعقيم بشكل صحيح والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقال: "مهما فعلنا وأينما ذهبنا، علينا أن نضع في اعتبارنا أنه لا يزال هناك خطر من موجة ثانية".

والجمعة الماضية، تجاوز عدد حالات الإصابة في الدولة الإفريقية الأكثر تضررا من كورونا الـ700 ألف، وسط مخاوف من أن تؤدي موجة العدوى الثانية إلى زيادة انهيار القطاع الصحي وتفاقم الركود الاقتصادي.

ووفقا لأحدث البيانات الحكومية الصادرة السبت الماضي، اكتشفت جنوب إفريقيا 1928 حالة جديدة، فيما قفز إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض إلى 18408.