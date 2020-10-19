وصول أول رحلة طيران تجارية من الإمارات إلى إسرائيل

قالت شركة الاتحاد للطيران اليوم الإثنين، إنها أول شركة طيران خليجية تشغل رحلات ركاب تجارية من وإلى إسرائيل لنقل أبرز شركات السياحة والطيران الإسرائيلية إلى دولة الإمارات.

ووصلت الرحلة إلى مطار بن جوريون صباح اليوم، بعدما استغرقت 3 ساعات ونصف.

واحتفى مسئولون إسرائيليون بوصول الرحلة منهم أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر صفحته على موقع التواصل "فيسبوك".

وسوف تجلب الرحلة من إسرائيل على متن طائرة الاتحاد بوينج دريملاينر 787 مجموعة من قادة قطاع السفر وصناع القرار ووكلاء السفر والشحن والإعلاميين للتعرف على أبوظبي والإمارات العربية المتحدة بصورة عامّة، وذلك بناءً على دعوة من الاتحاد للطيران وممثلي قطاع السياحة في أبوظبي.

ويمثل ذلك أحدث التطورات في العلاقات المتنامية بين الدولتين بعد توقيع معاهدة سلام بين دولة الإمارات وإسرائيل في واشنطن يوم 15 سبتمبر الماضي، وبعد تشغيل الرحلة التجارية الرمزية لشركة العال، الناقل الوطني لإسرائيل بين تل أبيب وأبوظبي يوم 31 أغسطس الماضي.