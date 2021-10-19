 بايدن يأمر بتنكيس الأعلام حدادا على وفاة الجنرال كولن باول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن يأمر بتنكيس الأعلام حدادا على وفاة الجنرال كولن باول

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 6:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 6:42 ص

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين بتنكيس الأعلام حدادا على وفاة كولن باول وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والذي وافته المنية اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وقال بايدن، في بيان بثه البيت الأبيض، إن الجنرال باول ، الذي وصفه بالصديق الوطني، كان قد تولى أرفع المناصب العسكرية، وقدم المشورة لأربعة رؤساء بالولايات المتحدة وجسد أعلى المثل كمحارب وكدبلوماسي معربا عن عميق حزنه لوفاته.
وأضاف أنه أمر بتنكيس الأعلام بالبيت الأبيض وجميع المنشآت العامة والمواقع العسكرية وفي أنحاء الولايات المتحدة حتى غروب يوم 22 أكتوبر 2021 احتراما للجنرال باول وخدمته للبلاد.

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