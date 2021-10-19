دعا رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، المنظمات الأممية والدولية إلى الاستجابة للنداءات الإنسانية لمساندة جهود الحكومة والسلطة المحلية بمحافظة مأرب لإغاثة وإنقاذ النازحين والمدنيين، الذين يتعرضون للحصار في جنوب مأرب، والهجمات المتكررة بالصورايخ البالستية والطائرات المسيرة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال عبد الملك - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الثلاثاء - إن عدم اكتراث مليشيا الحوثي بكل الدعوات الأممية والدولية؛ لوقف جرائمها ضد المدنيين والنازحين في مأرب، يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى جديته في التعاطي مع قضايا النازحين والمدنيين، ويضع الحكومة اليمنية وكافة القوى السياسية والشعبية أمام مسؤوليتها في الدفاع عن أبناء الشعب، وتوحيد الجهود في مواجهة مليشيا الحوثيين الإرهابية ونفوذ إيران الدموي في المنطقة.

ووجه الوزارات والجهات ذات العلاقة بمضاعفة التنسيق مع السلطة اليمنية بمحافظة مأرب؛ للوقوف على احتياجات النازحين والمدنيين والعمل بكل الإمكانات المتاحة؛ لتوفير الغذاء والدواء والإيواء العاجل لهم.. مثمنا ما يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، من إسناد في هذه المعركة في مختلف الجوانب.