اليونيسف: 10آلاف طفل قتلوا أو أصيبوا في الحرب الأهلية اليمنية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 10 آلاف طفل قتلوا أو أصيبوا في الحرب اليمنية المستمرة لأكثر من ست سنوات.



وقال المتحدث باسم اليونيسف، جيمس إلدر، إن العدد يشير إلى الحالات التي وثقتها المنظمة، لكن من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.



ويعاني اليمن منذ عام 2015 من صراع مدمر على السلطة بين الحكومة المدعومة من السعودية وحركة الحوثي المتمردة المرتبطة بإيران.



ووفقًا للأمم المتحدة، فإن أسوأ أزمة إنسانية في العالم تستعر في اليمن حيث يحتاج أكثر من 20 مليون شخص -أو ثلثي السكان- إلى المساعدة وذلك بعد سنوات من الحرب.



وأوضحت اليونيسف أن أربعة من بين كل خمسة من القصر -أي ما مجموعه 11 مليون شخص- يعتمدون على المساعدات الإنسانية، في حين يعاني حوالي 400 ألف طفل من سوء حاد في التغذية.



وقال إلدر إنهم يتضورون جوعاً لأن البالغين يواصلون إشعال حرب يكون فيها الأطفال أكبر الخاسرين.



ولم يعد بإمكان أكثر من مليوني طفل في اليمن، أحد أفقر دول العالم العربي، الذهاب إلى المدرسة بعد الآن، وتشرد 1.7 مليون طفل وأسرهم بسبب العنف.