الأميرة اليابانية ماكو تصلي لأسلافها من العائلة الإمبراطورية قبل أيام من زواجها

أعربت الأميرة اليابانية ماكو، البالغة من العمر 29 عاما، عن تقديرها واحترامها لأسلافها، في آخر مرة تقوم فيها بذلك بصفتها واحدة من أفراد العائلة الإمبراطورية، وذلك قبل أيام قليلة من ذهابها إلى مكتب التسجيل.



ويطغى على زواج ماكو المقرر في 26 من أكتوبر الجاري، من الشاب كي كومورو - الذي يبلغ من العمر 30 عاما، والذي ترتبط به منذ فترة الجامعة - حالة من الجدل بشأن خلافات مادية لدى أسرة خطيبها، وهو الامر الذي يتم تداوله بقسوة في وسائل الإعلام اليابانية.



ولهذا السبب، لن تتم احتفالات الزفاف ومراسم الزواج التقليدية المعتادة في القصر الإمبراطوري.



وفي ظل تلك الأحداث التي تتسم بالألم، قامت ابنة أخت الإمبراطور ناروهيتو، بالصلاة لأسلافها في القصر من فناء في ضريح شنتو، بدلا من الصلاة من داخل الضريح بالزي التقليدي، كما هو معتاد.



ومن المتوقع أن تلتقي الأميرة ماكو - التي تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة بسبب سنوات من التغطية الاعلامية السلبية لها - بالإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، يوم الجمعة المقبل، ثم ستلتقي بجدها، الإمبراطور السابق أكيهيتو، وجدتها ميتشيكو، يوم الاثنين التالي، قبل إتمام مراسم زواجها المدني من كومورو في اليوم التالي.



يذكر أن كومورو كان قد عاد إلى اليابان في أواخر سبتمبر الماضي للمرة الأولى منذ أن غادر إلى نيويورك في أغسطس 2018 من أجل الدراسة في كلية الحقوق بجامعة فوردهام، حيث حصل على درجة الدكتوراه في القانون في مايو هذا العام.