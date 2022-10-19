مسيرة طلابية بجامعة جنوب الوادي احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

نظم طلاب جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، مسيرة طلابية وذلك احتفالا بالذكرى الـ٤٩ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور عدد من عمداء الكليات ووكلائها ومديري الإدارات بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس.



وأكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الهدف من المسيرة هو ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن والاعتزاز بانتصاراته وغرس قيم الوطنية لدى الشباب، مشيدا بالدور الإيجابي الذي تلعبه أسر الجامعة في جميع الأنشطة الطلابية.



وأشار الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن إدارة الجامعة برعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة حريصة على دعم وتلبية احتياجات الأنشطة الطلابية ودعم أنشطة الأسر الطلابية والتي تساهم في إعداد جيل صالح وفعال في خدمة مجتمعه ووطنه.



وأضاف الدكتور محسوب عبدالقادر رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، أن المسيرة الطلابية تأتي في إطار احتفالات الدولة المصرية وجامعة جنوب الوادي بالذكرى الـ٤٩ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وتأكيدا على دور الجامعة في تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.