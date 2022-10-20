 كييف تناقش اتخاذ إجراءت طارئة لتوفير الطاقة بعد الهجمات الروسية - بوابة الشروق
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كييف تناقش اتخاذ إجراءت طارئة لتوفير الطاقة بعد الهجمات الروسية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 11:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 11:53 م

عقد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وكبار الساسة في البلاد اجتماع أزمة لبحث اتخاذ إجراءات طارئة بعد تدمير العديد من المنشأت في أحدث موجة من الهجمات الروسية على البلاد.

وقال زيلينسكي إنه يجري العمل حاليا من أجل توفير موارد طاقة متنقلة لمرافق البنية التحتية الرئيسية في المدن الرئيسية والبلدات والقرى.

وأضاف في منشور عبر موقع فيسبوك: "نستعد لسيناريوهات مختلفة، وتداعياتها. أوكرانيا ستدافع عن نفسها أيا كان ما يخططه العدو أو يقوم به".

وتعتمد أوكرانيا على مساعدة الشركاء الأجانب لشراء مولدات طاقة، بحسب ما ذكره المكتب الرئاسي

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