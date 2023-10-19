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الست انغام دي القوه الناعمه بتاعتنا تخيل بقى لما تشوف قوتنا الخشنه حاجه حتكيفك تمام https://t.co/kwFfbS5Czp
— Amr Adib (@Amradib) October 19, 2023
الست انغام دي القوه الناعمه بتاعتنا تخيل بقى لما تشوف قوتنا الخشنه حاجه حتكيفك تمام https://t.co/kwFfbS5Czp