استشهاد قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في قطاع غزة

أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، اليوم الخميس، باستشهاد اللواء جهاد محيسن، قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في قطاع غزة، وعائلته بقصف منزله داخل حي الشيخ رضوان.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة، صباح اليوم الخميس، بوقوع شهداء وجرحى إثر غارة إسرائيلية على منزل شرق مدينة غزة.

وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس: «شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة حسونة بحي الشجاعية، وآخر لعائلة محيسن بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة».

وتعرضت منطقة أبو اسكندر في حي الشيخ رضوان، صباح اليوم الخميس، لسلسلة من الاستهدافات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

وأشار أحد شهود العيان إلى أن الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء.

وتواصل قوات الاحتلال مجازرها الوحشية، التي تصل إلى الإبادة الجماعية، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وتستهدف آلة القتل الإسرائيلية حصد أرواح أكبر عدد ممكن من المدنيين، أطفالا ونساء وشيوخا، وهدم وتدمير أحياء سكنية كاملة، فضلا عن استهداف البنية التحتية بقصف همجي لم تنجُ من نيرانه المستشفيات، إذ ارتكبت قوات الاحتلال، خلال الساعات الأخيرة، مجزرة وحشية بحق الجرحى والمصابين والنازحين من الحرب داخل مستشفى «الأهلي المعمداني» بمدينة غزة.