بايدن: الإجراءات قد تأخذ بعض الوقت في ما يتعلق بإدخال المساعدات لقطاع غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنهم لم يبلغوا إسرائيل بأنهم سيدخلون الحرب في حالة انضمام حزب الله، للصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وأضاف بايدن، في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة": "كنت صريحا للغاية في ما يتعلق بالحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة، الإجراءات قد تأخذ بعض الوقت في ما يتعلق بإدخال المساعدات".

وعن قصف مستفى المعمداني، أكد: "ما كنا لنقول إن إسرائيل ليست مسئولة عن انفجار المستشفى لولا ثقتي بوزارة الدفاع الأمريكية"، مضيفا: "لا أقول إن حماس هي التي تعمدت قصف المستشفى".