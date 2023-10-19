جيش الاحتلال يستهدف محيط مستشفى ناصر بخان يونس

بثت فضائية «القاهرة الإخبارية»، لقطات حية لاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، محيط مستشفى ناصر بخان يونس.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن «الاحتلال الإسرائيلي جدد المطالبة بإخلاء 24 مستشفى في قطاع غزة، بينها مستشفى الشفاء، ويهددها بالقصف».

ونوهت في بيان لها، اليوم الخميس، بأن أعداد الشهداء والجرحى تحت الأنقاض يفوق بكثير ما يتم نشره.

وأشارت إلى استشهاد 3569 شخصًا وإصابة 13 ألفًا و200 آخرين، في عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة منذ 7 أكتوبر الجاري.

وأوضحت في آخر إحصائية أن «عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى الآن أكثر من 3500 شهيد، وما يزيد عن 12 ألف جريح».

ولفتت إلى أن «عدد الشهداء في الضفة بلغ 69 شهيداً، وأكثر من 1300 جريح، منذ بدء العدوان».