الداخلية تواصل توفير السلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل لـ40% بجميع أنحاء الجمهورية

واصلت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ26 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة شهر اعتبارا من 1 أكتوبر 2024؛ لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتم التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة"؛ لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (2212 منفذ، 4 معارض رئيسية) بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

وواصلت الوزارة، توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابته والمتحركة الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة، وتم زيادة المنافذ ليصبح إجماليها 1050 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات.

ويأتي ذلك في إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية؛ لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم جميع أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين .