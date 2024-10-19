الوكالة اللبنانية: استشهاد 4 في الغارة الإسرائيلية على بلدة بعلول بالبقاع الغربي

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء السبت، بسقوط أربعة شهداء في الغارة على شقة سكنية في بلدة بعلول في البقاع الغربي، بينهم رئيس بلدية سحمر حيدر شهلا.

وأشارت إلى أن الغارة أدت إلى سقوط عدد من الجرحى، قائلة إن «العمل لا يزال جاريًا بحثًا عن مفقودين تحت الركام».

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارة للمرة الأولى على بلدة بعلول في البقاع الغربيّ.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن «العدو أغار على بلدة بعلول في البقاع الغربي؛ مستهدفا شقة سكنية».

يأتي هذا بينما واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية شن غاراتها الجوية، واستهدفت مساء الجمعة عدداً من بلدات جنوب لبنان.

وبدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي، شنّ غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله، ولا تزال الغارات مستمرة حتى اليوم.