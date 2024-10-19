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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت صحيفة «النهار» اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي نفّذ تهديده بضرب الضاحية الجنوبية بعد دقائق من الإنذار الذي وجهه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، لسكان منطقة حارة حريك.

وقام الطيران الحربي الإسرائيلي بشن غارتين على منطقة حارة حريك، بعد اختراقه جدار الصوت بشكل عنيف في الأجواء اللبنانية.

وتبع ذلك سلسلة من الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية، حيث سُمع دويّ انفجارات عنيفة في أنحاء الضاحية وبيروت في وقت واحد.

ورُصدت أعمدة دخان كثيفة تتصاعد من منطقة حارة حريك عقب الاستهداف الإسرائيلي.