 إسبانيا: إعلان حالة التأهب في مايوركا مع تهديدات العاصفة آدم بهطول أمطار غزيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسبانيا: إعلان حالة التأهب في مايوركا مع تهديدات العاصفة آدم بهطول أمطار غزيرة

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 4:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2026 - 4:40 ص

 رفعت السلطات في جزيرة مايوركا الإسبانية مستوى التأهب إلى اللون الأحمر – وهو أعلى مستويات التحذير – بدءاً من اليوم الأحد وحتى صباح غدا الاثنين.

وحذرت السلطات من أن العاصفة "آدم"، التي تسببت في حالة من الفوضى في البر الرئيسي لإسبانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع مصحوبة بأمطار هائلة، قد تضرب مايوركا بكامل قوتها. كما أُرسل إنذار خاص بنغمة تحذيرية عالية إلى جميع الهواتف المحمولة في المنطقة مساء اليوم الأحد.

وجاء في الرسالة الصادرة عن الحماية المدنية، والتي أشارت إلى المخاوف من هطول أمطار غزيرة: "تجنبوا البقاء في الهواء الطلق وفي الطوابق السفلية (القبو)، وكإجراء احترازي، ستُغلق المدارس أبوابها غدا الاثنين.

وفي مطار مايوركا، تسببت المؤشرات الأولى للعاصفة في تأخير وإلغاء رحلات الجوية لعدة ساعات. 


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