أدان وزير الصحة بدارفور مجزرة النازحين بغرب دارفور، وطالب المجتمع الدولي بمحاسبة المتورطين، وتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، ومضاعفة الجهود لوقف جرائمها بحق الشعب السوداني.





أعلن بابكر حمدين، وزير الصحة والرعاية الاجتماعية لإقليم دارفور، إدانته بأشد العبارات للمجزرة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، يوم السبت 17 أكتوبر، بحق النازحين في منطقة حجر سناكيت بوحدة بئر سليبة الإدارية التابعة لمحلية سربا في ولاية غرب دارفور.



وأسفر الهجوم عن استشهاد أحد عشر ضحية وإصابة عدد آخر، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأوضح الوزير أن "الضحايا اضطروا للنزوح خلال العام الماضي من قرى نرومة وكرملية وققرمبة إلى منطقة سناكيت القريبة من الشريط الحدودي بين السودان وتشاد، عقب إحراق المليشيا قراهم ونهب ممتلكاتهم وتشريدهم من ديارهم".

وأشار إلى أن المليشيا لاحقتهم مجددا واستهدفت موقع نزوحهم بالطائرات المسيّرة، معتبرا أن استهداف معسكرات النازحين والمدنيين العزل يعد من الجرائم المروعة والانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويؤكد استخفاف المليشيا بأرواح الأبرياء.



وشدد الوزير على أن استمرار الصمت الدولي وغض الطرف عن الجرائم المتكررة يغذي الإفلات من العقاب، مؤكدا أن دماء الضحايا تفرض مسؤولية أخلاقية وقانونية على المجتمع الدولي. وبيّن أن حماية النازحين والمدنيين مسؤولية تفرضها القوانين والمواثيق الدولية.

وأرفق الوزير بيانه بقائمة أولية لأسماء الضحايا وبينهم أطفال.

وطالب في ختام بيانه المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة هذه المجزرة ومحاسبة قيادة المليشيا والمتورطين فيها دون استثناء، كما طالب بتصنيف مليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية ومضاعفة الجهود الدولية لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب السوداني.