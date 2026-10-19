حشود تتجمع مع إبحار أكبر سفينة حربية بريطانية نحو شمال الأطلسي

تجمعت الحشود مع إبحار أكبر سفينة حربية بريطانية حاملة الطائرات "إتش إم إس برينس أوف ويلز" نحو شمال المحيط الأطلسي.

وغادرت حاملة الطائرات قاعدة بورتسموث البحرية في هامبشاير يوم الأحد لقيادة مجموعة الضربة البحرية التابعة للمملكة المتحدة في مهمة انتشار إلى القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وقام العشرات بالتلويح والتقاط الصور للسفينة الحربية أثناء مغادرتها المرفأ لبدء المرحلة الثانية من عملية "فايركريست"، التي ستركز على الجاهزية التشغيلية والتدريب وتعزيز التوافق التشغيلي مع حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأعلنت البحرية الملكية عودة المقاتلات الشبحية للتحليق في أجواء أقصى الشمال.

وأضافت أن نشر حاملة طائرات رئيسية بالتعاون مع الحلفاء في "الناتو" "يشكل درعا منيعا لحماية الأمن المشترك، ويضمن سلامة خطوط الطاقة والتجارة والاتصالات الحيوية التي نعتمد عليها يوميا في المنطقة."

وترافق المدمرة "إتش إم إس دونتليس" من الطراز 45 حاملةَ الطائرات البريطانية ، والتي تحمِل على متنها مجموعةً جويةً تضم مقاتلات "إف-35" (F-35) من الجيل الخامس، ومروحيات "ميرلين إم كيه 4 كوماندو" و"إم كيه 2" المضادة للغواصات، ومروحيات "وايلدكات"، إلى جانب طائرات "مالوي" المسيرة، وفقا لما أعلنته البحرية الملكية البريطانية.