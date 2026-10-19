حالات الإصابة بإيبولا في كينيا ترتفع إلى 8 حالات

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس إيبولا في كينيا إلى ثماني حالات اليوم الأحد بعد أن ثبتت إصابة شخص آخر أثناء وجوده في الحجر الصحي، بعد أن تم التعرف على أنه كان على اتصال بالمريض الأول.



وقال المدير العام لوزارة الصحة الدكتور باتريك أموث إن الحالة الثامنة هي حالة مريض (49 عاما) كان يعتني بأول مريض بالإيبولا، والذي توفي في مستشفى نيروبي بعد يومين من وصوله إلى البلاد من الكونغو عبر أوغندا.



ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن أموث قوله إن الأشخاص في الحجر الصحي يخضعون للاختبار بعد ظهور الأعراض عليهم. وأضاف أن المرضى الستة الآخرين في حالة مستقرة بعد تلقي العلاج الداعم.



وتم إدراج حوالي 130 شخصا كانوا على اتصال به، بما في ذلك العاملين في مجال الصحة، بعد وفاة المريض الأول في 5 أكتوبر/تشرين الأول، مع بقاء 128 منهم في الحجر الصحي.

وكانت كينيا أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل أربع حالات أصابة جديدة بفيروس الإيبولا، من بينهم ثلاثة من العاملين في مجال الصحة، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات لاحتواء أول تفش لهذا الفيروس المميت.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قالت في بيان إن حالات الاصابة الجديدة ترفع إجمالي حالات الإصابة إلى سبع حالات، بما في ذلك حالة وفاة.

وقالت المراكز إن جميع المصابين الأربعة يخضعون للحجر الصحي بعدما تم رصد أنهم خالطوا المريض الأول، ويتلقون الرعاية الداعمة في منشأة علاج مخصصة.