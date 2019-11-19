 رئيس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية اليوناني يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية اليوناني يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 12:36 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 - 12:36 م

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، مع وزير الخارجية اليوناني نيكولاوس دندياس، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد بقصر بيان، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وسفير الكويت لدى اليونان سعود الدويش - مستجدات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكولاوس دندياس قد وصل إلى الكويت - الليلة الماضية - والوفد المرافق له في زيارة رسمية، يعقد خلالها جلسة مباحثات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ويوقع الطرفان خلالها عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي.

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