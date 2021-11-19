 رسالة من النني.. قبل مواجهة ليفربول وأرسنال - بوابة الشروق
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رسالة من النني.. قبل مواجهة ليفربول وأرسنال

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 9:50 م | آخر تحديث: الجمعة 19 نوفمبر 2021 - 9:50 م

نشر محمد النني نجم وسط أرسنال، صورا من استعداداته في تدريبات الجانرز تحضيرا لمواجهة ليفربول المقرر لها مساء غد السبت على ملعب أنفيلد.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قام النني بنشر عدة صور من التدريبات وكتب:" جاهز للقادم".

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية، قد ذكرت في تقرير لها أول أمس الأربعاء، إن أرسنال قرر الاستغناء عن محمد النني في يناير المقبل، قبل أن ينفي وكيل نجم وسط الفراعنة هذه الأنباء.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول وأرسنال مساء غد السبت على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.


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